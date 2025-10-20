NIK skontroluje program Bezpieczny Kredyt 2 proc.
NIK ruszy z kontrolą programu dopłat do kredytów mieszkaniowych Bezpieczny Kredyt 2 proc. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dodała, że najwyższy czas przyjrzeć się temu, jak wydano ponad 20 mld zł na to, aby doprowadzić do nawet kilkudziesięcioprocentowej zwyżki cen mieszkań.DiMaria
Dla wykopków o prostszej konstrukcji umysłowej tłumaczę, że jeśli ojciec-pijak wysłał Was za dzieciaka z ostatnią dychą po p--o i paczkę fajek, a Wy zakupiliście p--o i paczkę fajek, to kontrola takiego postępowania nie wykaże nieprawidłowości.
Właśnie nie do końca rozumiem, co NIK miałby tu niby kontrolować. Jeśli zdarzały się przypadki wyłudzania kredytów przez osoby, które nie spełniały warunków, to ok, trzeba to sprawdzić. A poza tym, to jakie nieprawidłowości mogłyby się tu pojawić? Głupi program, głupie efekty.
600k dla małżeństw, lub rodziców z dziećmi o ile się nie mylę.
@PanKapibara: Wielu facetów tak ma, jak im żona palcem nie pokaże, to nie zauważą.
Był jak wszystkie tego typu dopłaty.