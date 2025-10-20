To proste jak. Buda pcha beke2% kolanem a potem całe jego miasto jest wyklejone plakatami na wybory do europarlamentu. Pis zmieniło prawo w ten sposób że teraz każdy może wydrukować sobie plakat ulubionego polityka i powiesić go na płocie czy gdzie tam sobie chce. Wczesniej kazdy materiał wyborczy musiał być zapisany do budżetu kampanii. Wnioski pozostawię wam xD Buda tez jest odpowiedzialny za przepychanie kolanem przepisów o aptekach w ustawach z tym Pokaż całość