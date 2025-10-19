Coraz więcej rozwodów. Dlaczego się rozstajemy?
"Sąd rodzinny to jak ubojnia, kobieta jest tam rzeźnikiem, sędzia jest dyrektorem wydającym zgodę na ubój.... zgadnij kim jest tam mężczyzna?" Adwokatka przedstawia, o dziwo, jak kobiety często nadużywają swojej pozycji w sądach w czasie rozwodu.steppenwolf12
Komentarze (63)
Najbardziej stabilne związki mają geje.
Później są związki hetero. W których najczęstszym inicjatorem rozwodu są kobiety.
I
Nawet bardziej...
Nawet rozpad związku z powodu zdrady kobiety nie chroni przed alimentami na dzieci i oddaniem połowy majątku wypracowanego podczas trwania małżeństwa.
A przeciętny facet niestety idzie do sądu są i mówi - "panie
... Jak nie ma dzieci to jaki jest sens małżeństwa ?