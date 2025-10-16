W 2024 roku Chiny zainstalowały więcej robotów przemysłowych niż reszta świata
Najnowsze dane Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) pokazują, że w 2024 r.zainstalowano 542 tysiące nowych robotów przemysłowych, z czego największą część 295 tysięcy w Chinach, co stanowiło ponad 54 proc. wdrożeń na świecie. W pierwszej piątce znalazły się także Japonia (44,5 tys.), Stanysub_zero_1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 63
- Odpowiedz
Komentarze (63)
najlepsze
@frey0527: nie postuj trabanta tylko te hiperkosmiczne chińskie auta
1. Urodziłeś się wczoraj, że automatyzacja w przemyśle jest czymś nowym? Dopiero teraz próbuje udawać się, żę to są jakieś "roboty AI" rodem z filmów, a w praktyce po prostu ramię wkłądające drzwi do auta.
2. Ludzi irytuje "AI" głównie dlatego, bo teraz wszystko jest AI. Wczoraj nawet wstawiałem wpis o tym jaką beke mam z tego jak w co drugich słuchawkach widzę w opisie, że mają zaimplementowane AI.
aha u nas KATASTROFA
- Potrzebujemy więcej imigrantów!
- Nie będzie komu pracować na emerytów!
- Tania siła robocza!
- Dzietność spada!