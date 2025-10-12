Kolejny przykład tego jak producenci utrudniają naprawę sprzętu AGD - [ENG]
W materiale omówione są zmiany jakie wprowadzają producenci sprzętu AGD. Tu głównie omówiono zamknięte i zintegrowane bębny w pralkach (przez co jakakolwiek naprawa jest mocno utrudniona), oraz ukryty system zliczania prań *ciekawe po co to). I oczywiście dostępność części zamiennych utrudniona.severh
Komentarze (24)
Osobiście raz tylko spotkałam się z problemem z padniętym łożyskiem w pralce. Pralka miała w tym czasie z 15-20 lat więc fakt, że była naprawialna był zupełnie nieistotny. Większość ludzi w takiej sytuacji pewnie postąpiłaby podobnie i kupiła nową pralkę.
od początku miała problemy z autodozowaniem itp.
Wczoraj siedzę jem kolację isłucham co się dzieje a tu łożyska w bębnie zaczęły wyć
Jprd pół roku 😭
@Sexinstruktor: masz rację, to grube niedopatrzenie. Powinna się zepsuć pół roku po zakończeniu gwarancji. ( ͡º ͜ʖ͡º)
@uprowadzenie-koparki: Nie ma coś takiego jak gniot. Każde urządzenie w sklepie powinno być dobrej jakości i działać należycie przez długie lata. A producenci "gniotów" powinni wymieniać maszyny na nowe/zwracać pieniądze albo mieć całkowity zakaz sprzedaży towarów na terenie UE.
Ro co było dobre w komunie, to butelki jednorodne, nie ważne
Bębny są klejone bo któremuś księgowego wyszło z tabelek w excelu, że na klejeniu zbiornika zamiast jego skręcania zaoszczędzą 2 dolary i pralka będzie produkowana 5 minut krócej. To jeden powód.
Drugi powód jest taki, że jak padną w takiej pralce łożyska (a to jest kwestia czasu - uszczelniacz wału