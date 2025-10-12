Adopcja szympansa i tragiczny finał "zabawy w dom"
Na początku było fajnie. Występował w reklamach (m.in. Coca-Coli) i filmach. Gdy mąż zmarł na raka ona i szympans wpadli w depresję. Stał się agresywny i zdarzało mu się atakować ludzi. W 2009 r, ważąc 91 kg, zaatakował przyjaciółkę. Odgryzł jej dłonie, twarz. Lekarze musieli usunąć jej oczyav18
Naćpała szympansa, a ten zaatakował kogoś. Nawet nie trafiła do więzienia, tylko musiała wypłacić odszkodowanie po przegranej w procesie cywilnym.
O psach nie będę się rozpisywał.
Ale go utuczyli.
To zajebisty środek uspokajający.
Brawo