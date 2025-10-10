Mam kolegę Japończyka i w sumie oni są naprawdę mega grzeczni i tacy respektujący innych

Nigdy nie usłyszałam nawet pół negatywnego słowa z jego ust w kierunku czegokolwiek lub kogokolwiek, ciekawe kiedy Polacy zrezygnują z post komunistycznej mentalnosci gdzie chamstwo publiczne jest znormalizowane a już najgorsze jest starsze pokolenie w Polsce , uprzywilejowana i podła mentalność , mam wrażenie że gorsi są tylko ukriancy i Rosjanie gdzie ceniona jest siła chamstwa i Pokaż całość