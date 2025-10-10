Japoński producent lodów przeprasza za podwyżkę cen
Japonia to dziwny kraj Japoński producent lodów Akagi Nyugyo wyemitował minutową reklamę, w której przeprasza za podniesienie ceny swoich słynnych lodów z 60 do 70 jenów pierwszą podwyżkę od 25 lat. W filmie nie było aktorów, a wystąpili prezes i kadra zarządzająca firmyDawid_Kwlk
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 70
- Odpowiedz
Komentarze (70)
najlepsze
@femboy69: podobno zdarza się Im(Japończykom) przysznurować przy zatrudnianiu na [ichniejsze] śmieciówki. co kraj to obyczaj
W ciągu 34lat wzrost ceny o 50%
@bregath: Skoro minimalna w------a w kosmos to skad zdziwienie?
20 lat pracuje na UoP. Wiesz co najbardziej boli? 2 rzeczy:
1-im wiecej pracuje tym wiecej place
@luke-mat: Dobrze, że nie bukkake ( ͡º ͜ʖ͡º)
Nigdy nie usłyszałam nawet pół negatywnego słowa z jego ust w kierunku czegokolwiek lub kogokolwiek, ciekawe kiedy Polacy zrezygnują z post komunistycznej mentalnosci gdzie chamstwo publiczne jest znormalizowane a już najgorsze jest starsze pokolenie w Polsce , uprzywilejowana i podła mentalność , mam wrażenie że gorsi są tylko ukriancy i Rosjanie gdzie ceniona jest siła chamstwa i
Nie ma czegoś takiego jak 100 gram. Chyba że grasz koledze na fujarce.