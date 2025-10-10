Od czego jest policja? #wrocław #112
30.09.2025 o godzinie 00:38 we Wrocławiu pędząca z dużą prędkością Skoda Octavia na ul. Swojczyckiej wpadła w poślizg na zakręcie. (Prędkość była na tyle duża, że auto jechało na 2 kołach). Wezwana policja nie przyjechała na miejsce zdarzenia, gdyż jak twierdzą, nie ma poszkodowanych i ofiar.krabozwierz
@adrian43: tak sobie myślę, że powiedzenie, że mają zielsko w aucie mogłoby mieć jakieś negatywne konsekwencje dla zgłaszającego, zakładając że zielska by nie znaleźli.
Myślę, że najlepszy rozwiązaniem jest powiedzieć, że 'poczułeś mocny zapach trawy' ( ͡º ͜ʖ͡º)
Może z auta, może wiatr przywiał...
Bo piszesz jakby z Owsiakiem była trudna sprawa, a to chwilą klikania w komputer i wysłanie dzielnicowego do dziadka który pewnie mało zawału nie dostał bo się nasluchal od wnuczka, że w internecie wszyscy anonimowi.
Niech zgadne, w znalezisku mowa o koledze z posterunku któremu nie chciało się d--y ruszyć bo w nocy oglada seriale ci spojleruje. Dlatego go nie lubisz
