Szczekanie dzieli sąsiadów. RPO chce zmian w prawie
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie hałasu powodowanego przez psy. Po skardze obywatela, który nie może zaznać spokoju przez pupila sąsiadów, RPO zwrócił się do Ministerstwa Klimatu o rozważenie zmian w przepisach, aby gminy mogły regulować kwestie hałasu zwierząt domowychAndrzejTom
Komentarze (124)
@wujekdaro: takie auto nie powinno przejsc przez przeglad rejestracyjny. Szczekajace pchlarze nie maja przegladow.
Żeby pies zamknął mordę to jest narzucanie sąsiadom co powinni robić? Rozumiem jeżdżenie traktorem i całą tę obróbkę bo okresowo mieszkam na wsi więc nigdy nie będę mieć pretensji do ludzi pracy, ale bez
Ktoś mi wyjaśni dlaczego gminy? Hałas w Poznaniu jakoś inaczej wpływa na człowieka niż w Toruniu? Powinny istnieć jedna ustawa w tym temacie.
@rreotpl: Bo problem jest ogólnopolski? Psy są tak samo głośne w każdym miejscu w kraju. ANI RAZU NIE ODNIOSŁEŚ SIĘ DO TREŚCI MOICH POSTÓW, tylko wymyślasz jakieś dziwaczne argumenty i stawiasz problem na głowie.
każde wyjście na mały ogródek, próba przejścia do własnego domu, to ujadanie psów, nie mówiąc już o jakichkolwiek pracach w ogrodzie, łeb pęka, nie raz człowiek zamyślony podejdzie do ogrodzenia to te z nienacka potrafią tak wystraszyć szczekaniem, że można dostać zawału, takie życie w pieskostanie
Nic się niestety nie zmieni, a ludzie, którzy mieli lub mają do czynienia z takimi przypadkami, doskonale wiedzą jak psy sąsiadów potrafią być uciążliwe (zwłaszcza w nocy) ( ͡° ᴥ ͡°)