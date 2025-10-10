"zakaz wykonywania zawodu adwokata"



To brzmi jak prawie żadna kara.

Bo pewnie może nadal być radcą prawnym i robić wszystko to co robił, poza reprezentowaniem klienta przed sądem (a i jeśli się nie mylę to tylko w sprawach karnych, bo w cywilnych może występować jako radca).



W praktyce pewnie pracuje w jakiejś kancelarii gdzie będzie trzeba nieco inaczej rozdzielić pracę między wspólników i tyle.