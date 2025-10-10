Adwokat od "trumny na kółkach" skazany - 3-letni zakaz wykonywania zawodu
Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście skazał Pawła K. na ograniczenie wolności w wymiarze 1 roku i 10 miesięcy. W tym czasie adwokat ma wykonywać prace społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Ponadto Paweł K. został skazany na 3-letni zakaz wykonywania zawodukuubek1992
Komentarze (40)
najlepsze
Dlatego ja nie jestem fanem chłopskiego pojmowania sprawiedliwości, żeby od razu kogoś takiego wsadzać do więzienia. Ja bym był za wyrokami typu propozycji dwóch opcji od sądu, pierwsza to odsiadka, a druga to typ wychodzi normalnie na wolność ale 50% zarobków oddaje przez parę lat rodzinie swoich ofiar. I do tego jakieś surowe ograniczenia i w razie kombinacji odsiadka.
O ile przy gwałcicielach, ludzi którzy zabijają z zimną krwią
@miszczumsc: To jest twoje widzi mi się? Powinien i powinien, kto to ma wykonać "powinien"
Prawdziwa papuga (⌒(oo)⌒)
To brzmi jak prawie żadna kara.
Bo pewnie może nadal być radcą prawnym i robić wszystko to co robił, poza reprezentowaniem klienta przed sądem (a i jeśli się nie mylę to tylko w sprawach karnych, bo w cywilnych może występować jako radca).
W praktyce pewnie pracuje w jakiejś kancelarii gdzie będzie trzeba nieco inaczej rozdzielić pracę między wspólników i tyle.
@hellfirehe: Radcy od dekady mogą reprezentować klientów w sprawach karnych również.
Przecież to nadzwyczajna kasta!
Pan Areczek zgniłby w pudle, ale nie tacy, jak ten papug.
No chyba, że mu grożono.