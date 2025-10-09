Zaraz przyjdzie tu euroentuzjasta i powie, że my głupi nie rozumiemy genialnego planu UE na uniezależnienie od ropy i gazu z USA czy z Bliskiego Wschodu. No cóż podejrzewam, że dzikie plemiona w Amazonii też nie są uzależnione od ropy i chyba to jest dalekosiężna strategia Brukseli.