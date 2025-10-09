Rząd: będzie dalej dopłacał do górnictwa: JSW nie zbankrutuje
Szpitale mogą bankrutować i zamykać oddziały ale górnictwo to już nie.ktos-z-przyszlosci
Inna sprawa że JSW wydobywa głównie węgiel dla hutnictwa i większość (jeżeli nie wszystkie) ich kopalni uważane są za strategiczne (również
Ale fakt wydobycia surowców strategicznych nie może być przyczyną tolerowania niegospodarności i przesłanką do nieskończonego dotowania żadnej firmy, nawet państwowej. Wręcz przeciwnie, trzeba by to było w
@DuchZoliborza: Bo emeryci są nawet dzisiaj przekonani że Niemiec/Ukrainiec już czeka żeby to kupić.
@SeverianPL: Mamy największe koszty wydobycia węgla na świecie z powodu bardzo niskiej efektywności wydobycia.
wikszy problem jest z kopalniami ktore wydobywaja wegiel energetyczny bo takich to w pl moze sa ze 2 co sa rentowne, i to nie do konca bo w zwiazku ze inne c-----o chodza to te rentowne sa ograniczane i tez