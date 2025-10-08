Obiecujące odkrycie naukowców w walce z HIV
Naukowcy odkryli przeciwciało, które w testach laboratoryjnych zneutralizowało 98,5 proc. wariantów HIV. W badaniach na myszach poziom wirusa spadł do niewykrywalnych wartości. To może być początek nowej ery w leczeniu i profilaktyce HIV.Bobito
Komentarze (40)
najlepsze
@bregath: czyli do tej pory to jedynie strach przed AIDS cię przed tym powstrzymywał?
( ಠ_ಠ)
Inny od ludzkiego genomu.
A tu mamy dosłownie twoje własne komórki które próbują cię zabić. Niewiele się różnią od ciebie. Tyle tylko że są zmutowane w ten sposób, że mają wyższy metabolizm, więc podajemy truciznę w takiej ilości żeby zabiło nowotwór, ale nie zabiło pozostałych na przykład.
Ogółem tych przemian ze zdrowej komórki w nowotwór jest
Albo pomylony komentarz pod którym odpowiadam (trochę niedowidze) albo edycja komentarza
Ta modyfikacja genetyczna na crispa nie leczy pacjenta z wirusa bo wciąż pozostaną w nim śladowe ilości hiv-1 żeby móc teoretycznie zakazić innego człowieka. Tylko usuwa wirusa hiv-1 z układu odpornościowego tak aby nie szkodził. Prawdopodobnie terapia genetyczna będzie wymagała odnowienia co kilka
BREAKING NEWS: Odkryto przeciwciała, które czynią HIV neutralnym, przez co staje się on niewykrywalny w badaniach!