15-latek pobity przez ósemkę rówieśników. Matka nie chce milczeć
Ośmiu nastolatków pobiło w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie) swojego rówieśnika. Mimo że sytuacji przyglądał się tłum gapiów, nikt nie zareagował. Matka chłopca postanowiła walczyć o ukaranie sprawców.rybak_fischermann
1. Dostałbym wyrok za pobicie 15 latków, którzy się tylko "bawili"
2. Dostałbym kosę pod żebra będąc trzymany przez siedmiu. Sąd wysłałby ich do poprawczaka na 13 miesięcy, a moje dzieci jadłyby piasek.
@inozytol: tak tak, na przełomie wieków to kilku wielkich chłopów kroiło 12 latków z butów i kurtek. Parę lat później z telefonów.
Trzeba mieć gwoździa w mózgu żeby idealizować "najlepsze" czasy polskiej gangsterki (wśród dorosłych) i bandyterki (wśród młodszych)
Myślisz że rodzice tych łepkow nie staną jeszcze w ich obronie? Xd
@giorgioborgio: albo nasłuchają się o ustawkach w lasach i ich rycerskości
A co do wiedzy gdzie jest Kołobrzeg to wszyscy z tymi pustami łbami siedzą w smartfonach i nie potrafią obsłużyć maps Google?
Jeśli wiedza wymaga zgłębienia we własnym zakresie, to nie jest juz powszechną.