Co miał zrobić tłum gapiów? Bo ja mam 99% pewności, że gdybym interweniował to byłyby przede mną dwie ścieżki.



1. Dostałbym wyrok za pobicie 15 latków, którzy się tylko "bawili"

2. Dostałbym kosę pod żebra będąc trzymany przez siedmiu. Sąd wysłałby ich do poprawczaka na 13 miesięcy, a moje dzieci jadłyby piasek.