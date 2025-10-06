Gotówka, karty i awarie. Dania szykuje się na bycie offline
Duński Bank Centralny ogłosił zalecenia, które mają zapewnić mieszkańcom tego kraju bezpieczeństwo i wygodę.RMF24
Komentarze (71)
najlepsze
@sumienieputina: Nie. Chcą dobić obecny system monetarny, oparty na lichwie, długu i kredycie. Jak wszyscy rzucą się wypłacać pieniądze z banków, to banki upadną. Bankrut od "Bank Run". Poczytaj o systemie rezerwy cząstkowej zanim wszędzie, nawet w lodówce, kacapów zobaczysz. Wszystko było planowane od lat.
Siedzą Duńczykom w systemach od miesięcy, ale jednocześnie cały czas się podobno kompromitują. ¯\(ツ)/¯
Propaganda wojenna wam się nie spina.
Ha tfu na ich głupi naród.
@ty_to_chyba_lubisz: to prawda
Moza nawet uda im sie wynalezc gotowke i miec dwa systemy dzialajace rownolegle.
Pamiętam też czytniki kart typu żelazko które odciskały numer karty na kalce. Już nigdy nie będzie takiego lata.
@qciek:
Nie problem przywrócić coś co działało i nie wymagało noszenia przy sobie gotówki.
Emeryci trzymają w domach dużo większe ilości gotówki. Ale ci emeryci są mądrzejsi niż 40 tysięczniki ( ͡º ͜ʖ͡º)