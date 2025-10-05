Ponad 10 lat temu dorabiałem sobie z kumplem na montażu mebli. W pewnej dużej sieciowce na A były meble reklamowane jako "włoskie" za w c--j siana (zestaw typu mała szafa + komoda ponad 10k na tamte czasy).



Po wczytaniu się w dokumenty, można było odnaleźć info, że włoskie są a i owszem, ale jedynie okucia czyli jakieś zawiasy, uchwyty czy ramki wokół zamka xD Reszta to g---o płyty jak z Ikei.