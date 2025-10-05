"W Większości tego co postrzegamy jako luksusowe to marketing". Prawda o markach
"Metka "made in italy" oznacza nie mniej, nie więcej tyle, że dana para spodni została wyprodukowana w chinach, indiach czy bangladeszu, po czym została wysłana do włoch, gdzie doszyto im np. jeden ostatni guziczek.. i taki produkt może już w świetle prawa nosić miano "made in italy..".Pokojowa
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Komentarze (34)
najlepsze
Najwazniejsza jest jakość produktów.
Ponadto jak bogate osoby podróżują to istnieje specjalna usluga gdzie firma wysyla na miejsce ich ubrania osobno przygotowane zależnie od pogody, okazji itp. Nie muszą brac bagazu żadnego ze sobą albo minimalny. Wszystkie itemy maja porobione zdjecia i sa skatalogowane online. Wszystko wyprasowane i spasowane czeka
@jegertilbake: ciagle powtarzam, że ubrania z widocznym logiem marki powinny być tańsze - obniżone o koszt wynajmu powierzchni reklamowej( ͡° ʖ̯ ͡°)
Po wczytaniu się w dokumenty, można było odnaleźć info, że włoskie są a i owszem, ale jedynie okucia czyli jakieś zawiasy, uchwyty czy ramki wokół zamka xD Reszta to g---o płyty jak z Ikei.
Naprawdę są ludzie, którzy muszą dowodów na takie coś?