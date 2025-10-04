Kto stoi za zamówieniem i nie odebraniem 11 ton śliwek od rolnika?
To firma Środmar sp. z o.o. ze Środy Wielkopolskiejl. Istnieje ryzyko, że w ten sposób oszukała więcej rolników.konkarne
Komentarze (76)
najlepsze
Sorry, jak ktoś wyśle nigeryjskiemu księciu cały swój majątek to też mam mu współczuć?
@3majmipiwo: w sensie wpisanie nazwy kontrahenta w Google a potem w rejestr sprawozdań w KRS to jest prześwietlanie rentgenem? Ja rozumiem jakby to był 1990 rok albo sprzedaż dotyczyła torby śliwek, a nie 11 ton w 2025 roku.
@patryk-wuwuw: skoro najważniejsze to trzeba zlikwidować sądy i prawo cywilne, będziemy sobie "społecznie" ratować każdego kogo oszukano.
to samo przy imporcie z ukrainy - mówią ale nazw firm nie podadzą
przeznaczenie ją dopadło
@krzysztof-radaszewski: Naucz się pisać po polsku.
kombinator pewnie się dobrze zabezpiecza.