Najważniejsze w tej sprawie jest to, że rolnik finalnie nie ucierpiał, bo go społeczeństwo uratowało, ludzie się zorganizowali, nagłośnili sprawę , pojechali i odkupili od niego te śliwki. Gdyby nie media społecznościowe, Wykop i Internet, to facet by najpewniej splajtował. Nie uczestniczyłem w tej pięknej akcji, ale jeśli ktoś w niej wziął udział, a tutaj z nami siedzi, to bardzo mu gratuluję. Fajna, prospołeczna postawa.