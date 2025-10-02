Deweloperska afera na miliardy złotych. Zarządca: HREIT jest bankrutem
W sprawie największej deweloperskiej afery w Polsce pojawiły się nowe informacje. Zarządca przymusowy przekazał do sądu sprawozdanie, z którego wynika, że spółka jest bankrutem.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (25)
najlepsze
Tak, to jeden z najważniejszych zakupów w życiu wielu ludzi, nie mniej wielu z nich wystarczą zapewnienia pani Anetki z biura sprzedaży dewelopera.
Firma już była wielką czerwona flagą, ale oni serio mogli tego nie wiedzieć.
Widzisz @Czekolatka urwałaś kurze złote jaja. (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
B. Turek
https://youtu.be/LBmUBMnuU2k?si=5EKieMzcQ5QF0lWC