Pociesza fakt, że najbogatszym człowiekiem jest koleś od innowacji, a nie jakiś arab który miał farta, że trafiła mu się ropa.

Samochody elektryczne, loty w kosmos, internet satelitarny, te wszczepy do mózgu dzięki którym może pewnego dnia staniemy się cyborgami - więcej takich ludzi potrzebujemy, żeby pchali świat do przodu.

Z wad to jest biały i nie skręcił w lewo. Za to dostaje sporo hejtu.