Musk zostaje pierwszym na świecie półbilionerem.
Szef Tesli, Elon Musk, został pierwszą osobą w historii, której majątek netto przekroczył 500 mld dolarów.ijones
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 124
- Odpowiedz
Szef Tesli, Elon Musk, został pierwszą osobą w historii, której majątek netto przekroczył 500 mld dolarów.ijones
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (124)
najlepsze
@Ilahinefes: no właśnie, gdzie? ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Ilahinefes: Wyskakali się na listach najbogatszych, a teraz rodzina prosi o niezadawanie pytań.
Samochody elektryczne, loty w kosmos, internet satelitarny, te wszczepy do mózgu dzięki którym może pewnego dnia staniemy się cyborgami - więcej takich ludzi potrzebujemy, żeby pchali świat do przodu.
Z wad to jest biały i nie skręcił w lewo. Za to dostaje sporo hejtu.
@Diabolos: przecież to zwykły spekulant za kasę od starych. Żadna z w miarę udanych innowacji, które firmuje swoim nazwiskiem, nie była jego.
Wszystko na świecie jest chwilową wyceną aktywów. Kiedy masz w kieszeni 1000 zł to też może zmienić swoją wartość w jeden tydzień jeśli Polska zbankrutuje, ktoś nałoży na nas sankcje albo jeśli ktoś dodrukuje kilka miliardów zł w jedną noc.
@ArnoldZboczek: i oddawali Tesle, bo prawak xD
@Michalek234: To chyba wiesz…
@or4nge: widać, że nie wiesz kto to był "głupi KaOwiec" ( ͡° ͜ʖ ͡°)