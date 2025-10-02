Koniec MySQL w wersji opensource? Oracle zwalnia niemal cały zespół
Oracle zwolniło około 70 osób z zespołu rozwijającego otwartoźródłowy system zarządzania bazami danych MySQL, a pozostali programiści zostali włączeni do grupy odpowiedzialnej za rozwój komercyjnego produktu Heatwave, opartego na MySQL. Wg. społeczności, że może to oznaczać stopniowe osłabianie...jestemjakijestem1212
@UmCykCyk: jest taki artykuł https://medium.com/databases-in-simple-words/why-uber-moved-from-postgres-to-mysql-b6ecfa9ff0d9 , nie wiem ile postgres poprawił a ile nie
Na pewno problemami są:
* model proces per zapytanie, który trochę nie ma sensu w dzisiejszych czasach
* obsługa MVCC polegająca na kopiowaniu co może być złe dla wydajności przy częstej edycji dużych wierszy