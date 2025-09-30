Związek Zawodowy Allegro: Pracodawca nie podjął rozmowy
Związek Pracowników Allegro opublikował stanowisko w sprawie zamknięcia biur we Wrocławiu i Gdańsku oraz zmian w modelu pracy. Według Związku, pracodawca nie konsultował zamknięcia biur ze Związkiem, pracodawca również rozważał bardziej restrykcyjny model pracy niż 4:1polish-chocolate5
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Komentarze (50)
najlepsze
InPost buduje konkurencję dla Allegro.
@Co_tu_sie_odjaniepawla: Raczej się przygotowują, tną koszty operacyjne żeby mogli obniżyć ceny przy zachowaniu marży. W ten sposób utrudnią InPostowi wejście na rynek. Oczywiście są też koninkturalne powody... no i oczywiści AI.
@alexmich: Masz na to jakiekolwiek dane? Bo nawet ich prezes ich nie ma.
Do tego na b2b jakoś dalej nie przeszkadza im praca zdalna. Dlaczego?
Biura w Gdańsku i Wrocławiu też się nie
Widać, że ma ogromne problemy finansowe.