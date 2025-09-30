Prowadzę kilka rodzajów działalności gospodarczej i dla każdej od lat robię na swój użytek bilans finansowy. Właśnie skończyłem bilans rok do roku dla jednej z nich i wygląda to mniej więcej tak: 2 lata temu po opłaceniu wszystkich kosztów, energii elektrycznej, ogrzewania, wody, podatków w zus-u dochód netto za sierpień wyniósł około 30.000, rok temu było to 18.000 w tym roku zostało mi 5000 przy tych samych mniej więcej przychodach brutto ¯_(ツ)_/¯