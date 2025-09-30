Ceny żywności wzrosły o 4,2% rdr. To więcej niż stopa inflacji
Stopa inflacji CPI we wrześniu wyniosła w Polsce 2,9% rdr, podał GUS. Paliwa potaniały o 4,9% rdr, a żywność podrożała o 4,2% rdr. Energia jest droższa o 2,4% rdr.przemyslaw-tabor
@came_a_lot: Nie to co za PiSu co nie? Tam to były solidne 2 cyfrowe wzrosty... inflacji.
Energia +2.4%, żywność +4.2% ale paliwa -4.9%. I to przy założonym celu inflacyjnym 2.5%. Chyba po tych tłustych latach PiSu to należy uznać za sukces, że już zeszliśmy z CPI praktycznie do celu inflacyjnego.
inflacja niby na poziomie 2-3% jest dobra gla gospodarki, więc tragedii nie ma
https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/czekolady/milka-czekolada-mleczna-250-g
Warzywa, owoce również ceny z kosmosu.
A gastro to już w ogóle zupełne oderwanie od rzeczywistości. Za średnią pizze - 50 zł. Niech giną.
I ubolewam także nad cenami piw kraftowych. Teraz jeśli nie ma promocji w Lidlu to nawet 15 zł za puszkę.
@przemek-zkielc: I to mnie najbardziej boli. Byle jaka g------a kawa za 20-25zł xD