Koniec hegemonii. Mamy nowego mistrza Polski!
Wielka niespodzianka w finałowym dwumeczu o Drużynowego Mistrza Polski na żużlu stała się faktem! Złota passa Motoru Lublin przełamana przez ApatorImperatorPL
Oby to był początek drogi ku kolejnym medalom, bo jak by nie patrzeć, to jeden z najbardziej zasłużonych w historii klubów.
I z najlepszym stadionem żużlowym ;)
BRAWO APATOR!
APATOR S
APATOR MISTRZEM POLSKI JEST