Nie widziałem gorszego supportu. Nie dlatego, że coś się zepsuło, bo to się zdarza wszędzie. Ale dlatego, że nikt nie potrafił/nie chciał/nie miał narzędzi, żeby to naprawić. A ja, jako klient, zostałem przerzucony przez pięciu konsultantów, zignorowany przez bota i na końcu jeszcze pozdrowiony jakby to była rodzinna wigilia.



Jeśli to czyta ktoś z Play: Wasz support nie jest zły. On jest bezużyteczny. Zgodnie z umową mam prawo do usługi nie do quizu z frustracją.

Chciałem zrobić coś prostego. Naprawdę prostego. Doładować numery z abonamentu. Nic wielkiego - nie planowałem przelewu na Kajmany, nie próbowałem hakować NASA, chciałem tylko przekazać kilkadziesiąt złotych na numery w tej samej sieci. Ale Play uznał, że to będzie dobry moment, żeby przetestować moją psychikę, cierpliwość i granice absurdu.

System mówi mi, że przekroczyłem miesięczny limit doładowań. Problem w tym, że ten limit miał się zresetować 25. dnia miesiąca. A dziś - niespodzianka -jest już 28. I nadal nie działa. Dodatkowo przestaje działać usługą zapłać z play, chociaż limit jest dostępny w całości, przynajmniej według aplikacji.

Więc zaczynam kontakt z supportem. A właściwie z botem. Żeby przejść do człowieka, trzeba z botem walczyć. Nie kliknąć. Nie zapytać. Walczyć. Zadać odpowiednie pytanie, potem inne, potem udawać, że jestem idiotą, żeby mnie w końcu łaskawie przepuścił do konsultanta.

BOT: Cześć jestem wirtualnym asystentem. Opisz proszę swój problem a ja postaram się pomóc

Ja: (opisuje problem) i dodaję że chce gadać z konsultantem

BOT: Aby doładować konto wejdź w aplikacje Play24 wybierz (bla bla)

Ja: Nie chce doładować konta, mam problem z jego doładowaniem i nie działają limity. Przekieruj mnie do konsultanta

BOT: Prosze doprecyzuj wybierając jedną z opcji:...

Ja: ŻĄDAM ZEBYS PRZEKIEROWAL MNIE DO KONSULTANTA

BOT: Zanim przekieruje cię do konsultanta daj mi szansę i opisz proszę swój problem a ja postaram się pomóc

Ja: NAPISALEM POWYŻEJ!!!! Czego nie rozumiesz!!!!

BOT: Proszę doprecyzuj wybierając jedną z opcji ...

Ja: Ją nie mówić po polsku mieć problema z doładowaniu

BOT: Łącze z konsultantem...

Wreszcie człowiek! I co słyszę? „Zrobimy synchronizację ustawień karty SIM.” Czyli Playowy odpowiednik: „Nie wiem, co się dzieje, więc udam, że robię coś technicznego.”



Kolejny konsultant: „Limity są niewykorzystane.”

Jeszcze inny: „Wczoraj doładował Pan trzy numery.”

I jeszcze kolejny, może ciut bystrzejszy: „Jeśli problem będzie nadal za 24h proszę się zgłosić.”



Czekam dobę. Problem nie zniknął. Wracam na czat, znowu walka z botem, znowu klik, klik, „nie rozumiem pytania”, klik, enter, „czy chodziło ci o roaming w Peru?”… i w końcu, ledwo żywy, docieram do człowieka. Ale zanim napiszę jedno zdanie przypadkowo zamykam aplikację.