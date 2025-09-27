Stellantis Polska odmówił zwrotu kosztów naprawy wady fabrycznej silnika w ASO
Pewien właściciel DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi z 2019 roku zmagał się ze znaną wadą fabryczną silnika. Przy przebiegu 134francuskie
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 92
- Odpowiedz
Pewien właściciel DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi z 2019 roku zmagał się ze znaną wadą fabryczną silnika. Przy przebiegu 134francuskie
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (92)
najlepsze
W tej kwestii konkurencja jest zażarta... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tak to jest jak się pozwala na niekontrolowane łączenie marek.
W XX wieku w samej Europie było kilkanaście dużych konkurujących ze sobą marek więc działały prawa wolnego rynku, a klient był uprzywilejowany.
Obecnie producentów można policzyć niemal na palcach jednej ręki, a do tego często producenci produkują wzajemnie dla ciebie. Obecnie klient jest śmieciem. Ma
Jestem na grupie DS'a o której właściciel o tym pisał i wiesz co?
Zjechali go inni właściciele 'bo przecież naprawiałeś w citroenie a nie w DS'ie, wiec mimo ze wada fabryczna, to powinieneś płacić'.
No to jeśli sami uzytkownicy bronią takiego zachowania to jakże mogłoby być
Ale to nawet szkoda komentować, niech sobie żyją i marudzą.
Dlatego ja kupując samochody mega cenie sobie szczere ogłoszenia, ostatni który kupiłem miał wcześniej przytarty bok, ale foteczki przed, foteczki po - kulturka. Bez naciągania.
@kkrycha: Nie, bo jego warsztat nie posiada autoryzacji marki. Żeby dostać taką autoryzację trzeba spełnić cały szereg warunków jak np. wprowadzone systemy zarządzania ISO co też wiążę się z przejściem zewnętrznego audytu.
Jak kupię ekspred do kawy Delonghi, który miał akcję serwisową, naprawię w nieautoryzowanym serwisie to też mam być zdziwiony że producent nie chce zwrócić kosztów naprawy poza autoryzowanym serwisem?
Po co reszta artykułu w takim razie?
Jesli kupisz w/w komputer w X-kom, to nie pójdziesz z wadą fabryczną do np MediaExpert, bo to X-kom