Toalety publiczne w Chinach wymagają obejrzenia reklam, aby otrzymać papier
W Chinach niektóre publiczne toalety wprowadziły inteligentne dozowniki, które wymagają od użytkowników obejrzenia reklamy na telefonie komórkowym przed otrzymaniem papieru toaletowego. Inicjatywa ma na celu zmniejszenie marnotrawstwa w zatłoczonych miejscach turystycznych.matixrr
Komentarze (55)
@kukold: np. wezmą kredyt na 30 lat by mieć dach nad głową i będą się bali odezwać w fabryce smrodu by przypadkiem ich nie zwolnili? ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°)
https://ebidet.pl/products/deska-myjaca-elektroniczny-bidet-xiaomi-smartmi