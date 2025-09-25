Katastrofa kolejki w Lizbonie. Lina bez rdzenia stalowego i certyfikacji
Lizbońska kolejka Gloria wykoleiła się we wrześniu 2025 roku. Zginęło 16 osób, a przyczyną mogło być zastosowanie tańszej, mniej wytrzymałej liny przez operatora Carris.konradpra
@DuchZoliborza: Z reguły tak to właśnie działa. Coś robisz taniej, wszyscy się cieszą bo działa więc po co przepłacać. A tu raz na tysiąc jednak nie zadziała jak trzeba. Tylko że stawką nie jest godzinny przestój tylko śmierć wielu ludzi.
Kto wie, może kiedyś już ta gorsza lina pękła, tylko się przyfarciło, wiec obyło się bez większych konsekwencji
@4TTTT: Jest... ale po tym wypadku okazało się, że ta kolejka nie była objęta nadzorem UDT. Jak to możliwe??? No też się zastanawiają... Kolejka była zaprojektowana w 1885. Oba systemy hamowania zadziałały (automatyczny-pneumatyczny i ręczny) ale projektant nigdy nie zakładał zerwania głównej liny. Ktoś chciał przyoszczędzić i założył tańszą linę...
BTW. Teraz okazało się, że były wcześniej jakieś incydenty ale... bez ofiar
Ależ wygodny przypadek ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Sytuacja bardziej typowa być nie może, janusz chciał zaoszczędzić na bezpieczeństwie ludzi.
Edit: Ale to chyba w kanale zero, więc można uznać że to fejk.
Podobnie jak ci we Włoszech, krańcówki spinane trytkami, hamulec się ściska to gitara. 11 osób z zarzutami walenia w hja. Całe szczęście że akurat na schodach byli ruscy kibice, to można uznać że najbardziej szkoda samej konstrukcji schodów
Koszty takiej adaptacji byłyby znacznie większe od oszczędności na linach, więc zakładam, że albo zrobili tą podmianę bez dokumentacji, albo ktoś to podbił bez