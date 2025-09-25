Czyli klasycznie, serwisanty uznały że po co te inżyniery dwa hamulce dały jak jeden też zahamuje, i do tego jeszcze taka gruba lina. Południowcy zawsze będą południowcami ¯\(ツ)/¯

Podobnie jak ci we Włoszech, krańcówki spinane trytkami, hamulec się ściska to gitara. 11 osób z zarzutami walenia w hja. Całe szczęście że akurat na schodach byli ruscy kibice, to można uznać że najbardziej szkoda samej konstrukcji schodów