Nowe gniot wagony dla PKP INTERCITY
Zamówili 300 wagonów za ponad 4 mld PLN brutto. Chyba warto zrobić gównoburzę bo przez najbliższe kilkanaście lat te badziewie będzie "służyć" społeczeństwu. Może krytyka spowoduje, że chociaż trochę da się coś poprawićkebe
Komentarze (161)
@Njal: A ja sam wybieram często przedziałowe, a do boomera mi daleko. W bezprzedziałowych zwykle dużo większy zaduch i harmider, jak i większa szansa, by trafić na małe dziecko, albo innego uciążliwego pasażera. W przedziałach też da się zrobić tak, aby kolanami się nie stykać (jest tak w pierwszej klasie), no ale tutaj ewidentnie upchali za dużo.
Wagon wygląda jak g---o zrobione po jak najtańszej linii oporu a Ci zakopują, a to trzeba nagłaśniać. Polska byle jakośc.
Czyżby wielcy "patrioci" zakopywali bo to POLSKIE DUMA HUSARIA i musi być dobrze? Czy się boją, że pójdzie fejm, że Polskie to jednak nie takie super i jak nie umiemy zrobić wagonu to gdzie do pociągu na 250/320 km/h?
Pociągi już nie jeżdżą po 12h albo przestają, żebym w przedziale miał spać... Siadam włączam se film w bezprzedziałowym i jestem na miejscu. Przedziały to w batustanach jeżdżą, cały cywilizowany świat ma EZTY. Jak mamy mieć wagony to róbmy je dobrze, a nie na projekcie który ma 50 lat.
W tym wagonie z filmu dali 11 przedziałów po 6 miejsc co daje 66 miejsc na wagon (ludzie piszą, że za dużo bo wygoda jest zła co zresztą widać. Stykanie się kolankami). Wszedłem sobie teraz na stronę IC i pierwszy lepszy wagon BEZPRZEDZIAŁOWY ma 72 miejsca i przed sobą mam miejsce na nogi, stolik, nie patrzę nikomu w twarz...
@mirun1717: mojego kraju nie zaatakowali więc mam w doopie ile ich tam umiera.
@Zeswirowany_Michal: no i od polskiego janusza ( ͡° ͜ʖ ͡°) co zarobił to jego. przynajmniej nakupi mieszkań w wojewódzkim i będziecie mieli od kogo wynajmować ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
@alfka: Pewnie zamysł był taki, ze jak pasażer wchodzi do wagonu to największy syf na butach wyciera o dywan, a dalej już do korytarza między przedziałami aż tak nie
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pkp-intercity-wagon-z-fps-h-cegielski-nie-spelnia-naszych-oczekiwan-124897.html
Nikt tak nie wyrucha Polaka jak drugi Polak. Wagon jak z lat 80 tylko z mniejszą ilością miejsca.