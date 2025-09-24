Ciekawi mnie zamysł zakopując jak "informacja nieprawdziwa" albo "nie nadaje się"



Wagon wygląda jak g---o zrobione po jak najtańszej linii oporu a Ci zakopują, a to trzeba nagłaśniać. Polska byle jakośc.



Czyżby wielcy "patrioci" zakopywali bo to POLSKIE DUMA HUSARIA i musi być dobrze? Czy się boją, że pójdzie fejm, że Polskie to jednak nie takie super i jak nie umiemy zrobić wagonu to gdzie do pociągu na 250/320 km/h?