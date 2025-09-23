Uwaga kierowcy, wojsko wyjeżdża na drogi
Od wtorku, 23 września, do pierwszej połowy października na drogach niemal całego kraju będzie panował wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Poinformowało o tym w najnowszym komunikacie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. To pokłosie powrotu żołnierzy z ćwiczeń odstraszających Żelazny Obrońca-2rybak_fischermann
Komentarze (43)
Chłopaki z rosomaka myśleli że kapcia złapali a tam nowiutkie audi, ale stary ją jechał. ;)
https://poznan.naszemiasto.pl/poznan-zderzenie-rosomaka-z-audi-na-rondzie-obornickim/ar/c16-1593873
Prawie jak Teksas.
Warto zapamiętać, stosując się do apelu.
Jakoś jadąc na te manewry nie było ich tyle na drogach.
Ktoś coś ściemnia
@hieronimek: Rozmnożyli się tam.