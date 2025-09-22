Czy możesz bankowi wypowiedzieć umowę jak masz WIBOR? TAK
Prawnik krok po kroku jak walczyć o zwrot zapłaconej kwoty za WIBOR, która jak się okazała jest w każdym kredycie pobierana bezpodstawniebiznes-misja
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Prawnik krok po kroku jak walczyć o zwrot zapłaconej kwoty za WIBOR, która jak się okazała jest w każdym kredycie pobierana bezpodstawniebiznes-misja
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (32)
najlepsze
@fervi: no tak średnio bym powiedział. Tzn jak "przestali płacić bo prawnik im tak powiedział" to gratulacje dla prawnika i dla nich. Na takie rzeczy się ma podkładkę sądową, wtedy przestaje się dopiero płacić.
@zzapal: czy ja wiem, praktycznie od początku tu ratio było duże i szanse na wygraną spore. Tylko po prostu mało kto takie sprawy prowadził i mało kto w ogóle wnosił.
Tak nudnego i niemerytorycznego gościa nie widziałem juz dawno na jakimkolwiek wywiadze.