Podpisz się pod tą europejską inicjatywą - terapie z użyciem psychodelików.
Wzywamy Komisję Europejską do wspierania sprawiedliwego, szybkiego, przystępnego cenowo, bezpiecznego i legalnego dostępu do innowacyjnych terapii wspomaganych psychodelikami.suzukiTLS
Zostawię tutaj to: https://www.youtube.com/watch?v=TonhSM-aT4k
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9577917/
https://www.zi-mannheim.de/en/research/departments-research-groups-institutes/molecular-neuroimaging/episode-psilocybin-depression-study.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016517812300481X
dokształccie się gówniarze