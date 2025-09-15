InPost miażdży wszystkie inne firmy kurierskie razem wzięte. Allegro praktycznie
Dane są bezlitosne - polski rynek przesyłek został zdominowany przez InPost.delinquencia
Firm kurierskich macie mnóstwo.
A oni po prostu są na tyle dobrzy, że każdy z nich korzysta, ale to nie jest MONOPOL.
Co innego już można powiedzieć o Allegro.
Aukcje w Polsce to tylko allegro.
Stąd macie potężne prowizje przy sprzedaży, a sprzedawcy muszą robić tak jak im allegro każe.
Czytajcie też co to za ranking. ZNAJOMOŚCI operatorów paczkowych, to nie jest przełożenie na liczbę paczek (choć i tu pewnie Inpost ma najwięcej, ale już bez takiej dominacji) i to wśród klientów indywidualnych. To absolutnie nie jest cały rynek. W przesyłkach biznesowych główną rolę gra kurier, a ten inpostowy jest nędzny
Nigdy się nie zawiodłem,zawsze wszystko na czas i w całości a jeśli nawet przez swoje niedopatrzenie wrzucę jedna z kilu paczek nie w te przegródkę to dzwonie na infolnie która jest czynna 24/7 i w 2 minuty odkręcam błąd.
Który dhl czy inny dpd zaproponuje mi usługi na takim poziomie?
A i nie
Przesyłkę mogę odebrać o której mi się chce.
W 99% przypadków paczkę mam na drugi dzień po wysyłce od sprzedającego.
Nie muszę czekać na kuriera lub awizo w skrzynce z poczty ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jeśli sprzedawca nie ma w ofercie dostawy z Inpost to po prostu rezygnuję z zakupu u niego.
GDYBY była pełna konkurencja, to powinno być prawo podobne do sieci energetycznych i internetowych - kupując gdziekolwiek mogę wybrać jakikolwiek paczkomat jakiejkolwiek firmy, a one niech się porozliczają.