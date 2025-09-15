Handluje w internecie sprzętem elektronicznym,nie wyobrażam sobie robić to co robię gdyby nie inpost i ich paczkomaty dosłownie wszędzie.

Nigdy się nie zawiodłem,zawsze wszystko na czas i w całości a jeśli nawet przez swoje niedopatrzenie wrzucę jedna z kilu paczek nie w te przegródkę to dzwonie na infolnie która jest czynna 24/7 i w 2 minuty odkręcam błąd.

Który dhl czy inny dpd zaproponuje mi usługi na takim poziomie?

