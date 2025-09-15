Kłodzko rok temu: powódź we wrześniu 2024
Fotografie infrastruktury kolejowej w rejonie stacji Kłodzko Główne zrobione 15 września 2024 w czasie wielkiej powodzi.didgeridoo
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Fotografie infrastruktury kolejowej w rejonie stacji Kłodzko Główne zrobione 15 września 2024 w czasie wielkiej powodzi.didgeridoo
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (15)
najlepsze
https://gazetawroclawska.pl/rok-po-tragicznej-powodzi-sprawdzamy-jak-zmienila-sie-ziemia-klodzka-wracamy-do-miejsc-ktore-zniszczyla-wielka-woda/gh/c1p2-27964917
Jak tam, konfedepisowcy już znaleźli te setki ciał, ofiar powodzi które rząd ukrywał?
https://wroclaw.tvp.pl/42481560/mieszkancy-kotliny-klodzkiej-protestuja-przeciwko-budowie-zbiornikow
Ty nawet wanny nie ogarniesz, a tu wykładasz teorię spiskową o kaskadzie Nysy. 😂 Powódź to dla Ciebie tylko okazja, żeby dorzucić 'tuskowców' do każdej kałuży. Gdybyś zamiast klepać polityczne fanfiki przeczytał cokolwiek o hydrologii, to byś wiedział, że zbiorniki nie działają na złość wyborcom, tylko według procedur. Ale spoko, pisz dalej – przynajmniej wszyscy wiedzą, że Twój ekspert od
@bleblebator: serio wierzysz w tego kocopoła? Czy napisałeś go na siłę, mniejsza o sens, grunt żeby Tuskowi przysrać?