Gorzka prawda o działaniach obecnego rządu. Różne były rządy, ale żaden z premedytacją nie zatapiał miast bo planeta płonie. Na pograniczu z Czechami panuje jedna zasada: Czesi opróżniają retencję to znaczy że jest bardzo źle. A tuskowcy trzymali kaskadę Nysy Kłodzkiej pełną do samego końca, bo na Odrze trzeba udowodnić że planeta płonie.