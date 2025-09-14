Upadek kultowej mleczarni. Wszyscy pracownicy zwolnieni
Po ponad stu latach działalności zamknięto Spółdzielnię Mleczarską w Lidzbarku Welskim (woj. warmińsko-mazurskie). Decyzja o zakończeniu produkcji oznacza utratę pracy dla całej załogi, a także koniec historii, która na stałe wpisała się w krajobraz regionu.Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Komentarze (55)
najlepsze
Ja p------ę, czy teraz już wszystko jest kultowe?
W latach 2024-2025 gmina udzieliła pomocy w formie ulg podatkowych. W 2024 roku umorzono również zaległości podatkowe wraz z odsetkami za miesiące od lutego do lipca oraz od września do grudnia. Natomiast w 2025 r. umorzono zaległości za czerwiec-sierpień - przekazał burmistrz. Niestety, nawet te działania nie zdołały uratować zakładu przed upadkiem
@notBart: Tą koleją co ją zamknęli w lidzbarku niecałe 20 lat temu? Spokojnie - dworce zostały więc jeszcze jest gdzie spać i nawet fajnie bo nic nie hałasuje bo nic nie jeździ
I gdzie jadą do pracy? Do którego miasteczka powiatowego? Do Działdowa (12% bezrobocia)? Do Żuromina (14% bezrobocia)?
Do biedy dostarczasz 200 tys. sztuk tygodniowo, albo nawet nie podchodź.
15 mln kosztów rocznie?
@Jan998: piszą że pracę straci około 20 osób.
20 osób na średniej krajowej, to 2.5 miliona rocznie kosztu pracodawcy. To tak dla skali. Rachunki (prąd) zakładów przemysłowych idą w dziesiątki/setki tysięcy złotych. Do tego koszty materiałów, opakowań. Może jakieś kredyty na inwestycje. Jest to realne by mała firma miała 15 milionów kosztów rocznie.
@N331: ale ziomuś. Mleko do Biedronki produkuje Mlekpol, w Grajewie ( ͡º ͜ʖ͡º)
Polska spółdzielnia i polski kapitał. Ogólnie większość tego typu produktów (szczególnie właśnie nabiał) jest produkowanych w