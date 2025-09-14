Niesamowite jak niektóre firmy są uprzywilejowane. Święte krowy jakieś.



W latach 2024-2025 gmina udzieliła pomocy w formie ulg podatkowych. W 2024 roku umorzono również zaległości podatkowe wraz z odsetkami za miesiące od lutego do lipca oraz od września do grudnia. Natomiast w 2025 r. umorzono zaległości za czerwiec-sierpień - przekazał burmistrz. Niestety, nawet te działania nie zdołały uratować zakładu przed upadkiem