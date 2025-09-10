We defeated the wrong enemy. General George S. Patton
Warto dziś wrócić do tych kilku jakże mądrych i aktualnych cytatów.malakens
50

Komentarze
@OSH1980: xD Ja p------e. Wykop mnie miażdży. A może warto było przeczytać pamiętniki, no nie wiem Pattona?
Pewnie się nie dowiemy, a pytanie takie bo Patton wydaje się tutaj wyjątkiem wśród Amerykanów z tego okresu. Niektorzy artyści np z USA i nie tylko wychwallali Stalina i ZSRR, tzw pożyteczni idioci. W sumie zdanie podobne co do ZSRR mieli Naziści,
