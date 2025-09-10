Można sobie teraz gdybać, ale czy alianci faktycznie mieli szanse na szybkie wykończenie ZSRR zaraz po wojnie? Bez ataku atomówkami, to raczej byłaby kolejna długotrwała wojna. Bo trzeba przyznać szczerze, że armia ZSRR z 1939 roku a ta z 1945 to było zupełnie inne wojsko oraz inna jakość. Zobaczcie sobie Operacje Kwantuńską przeciwko Japonii w 45 roku jak również Wojnę Koreańska i jak się amerykanie tam męczyli.