ZUS może zabrać sobie wszystkie twoje składki
Księgowa przez 20 lat prowadzenia własnej działalności wpłaciła do ZUS składki na 450 000 zł. Przejmie je ZUS na mocy kombinacji dwóch przepisów: nieuznanie tytułu do ubezpieczenia od 2003 r. i przedawnienie nienależnie opłaconych składek. Kwota po prostu zniknie z konta emerytalnego.jeden_na_dziesiec
- #
- #
- #
- #
- 66
- Odpowiedz
Komentarze (66)
najlepsze
nie tak sie nie da
to nie mozliwe
to trzeba powolutku
kazdy
Bo polskie przepisy pozwalają jednocześnie na:
1) cofnięcie o 20 lat akceptacji przez ZUS wybranego przez np. księgową tytułu do ubezpieczenia +
@reronin: A jaka jest twoja narodowość?
@Kartoffelpanzerkampfwagen: Kicha nasmarowana wazeliną? Czy wolisz na sucho?
Uznajcie że tych pieniędzy już nie ma w momencie wpłaty - to piramida finansowa kręcona na przymusie, egoizmie sierot PRL i zbiorowej głupocie polskich wyborców.
https://www.pit.pl/aktualnosci/zatrudnienie-niemal-jedynego-wspolnika-a-uchwala-sn-1009742
Pani była jednocześnie pracownikiem i 99% właścicielem spółki. I jak rozumie składkę płaciła jako udziałowiec, a SN stwierdzi że w tej sytuacji nie ma prawa do ubezpieczenia.
Przyznam że zakwestionowane faktu sprzed 20 lat jest oburzające, nawet jeśli była to cwanacka optymalizacja podatkowa.
Przykład księgowej, której 450k składek po prostu zniknęło, pokazuje jak absurdalny jest ten system. Dwa przepisy, trochę urzędniczej logiki i człowiek zostaje z niczym – a państwo