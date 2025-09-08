ZUS to potrzebna instytucja – ktoś musi wypłacać emerytury, renty, zasiłki, bo inaczej połowa społeczeństwa wylądowałaby na starość pod mostem. Problem w tym, że w praktyce ZUS działa jak wielka czarna dziura: płacisz całe życie i nigdy nie masz gwarancji, że coś z tego odzyskasz.



Przykład księgowej, której 450k składek po prostu zniknęło, pokazuje jak absurdalny jest ten system. Dwa przepisy, trochę urzędniczej logiki i człowiek zostaje z niczym – a państwo Pokaż całość