Poszukiwany Konrad Nowacki od piętnastaka sam zgłosił się na Policję.
Policja poszukiwała go za posiadanie narkotyków, a także za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Wydano za nim list gończy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że mężczyzna ukrywał się w Holandii, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej.trollingisanart
- #
- #
- #
- 37
- Odpowiedz
Komentarze (37)
najlepsze
Na wolność wyszedł w 2020, po 13 latach spędzonych w pace. Więzienie na pewno nie nauczyło go normalności ani nie dostosowało do zwykłego życia, co zresztą widać po tym że go ścigali. Marne szanse aby kiedykolwiek się ustatkował.
Jak założy rodzinę, to też się pewnie o tym z gazet dowiemy ¯\(ツ)/¯