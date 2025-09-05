Po co polaczkom samochody? Pan niemiec zbiorkom, a po wsiach jeżdżą autobusy od pracodawców. I Polak ma nie podróżować więcej, bo po co? Rozprasza się, widzi inne kraje i nie wydaje wszystkiego tu na miejscu w swojej dziurze.

Można się śmiać, ale auto to wolność i prawo wyboru. Gdzie pracujesz, gdzie pojedziesz do lekarza lub z dzieckiem i gdzie na wakacje. Inaczej jesteś zależny od firm transportowych i musisz płacić, czasem dość Pokaż całość