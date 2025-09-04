"Polskie jajka eliminowane z półek". Branża bije na alarm
Jaja z Ukrainy zawierają substancje niedozwolone na rynku UE. Już wkrótce Brazilia wilkommen i tam będzie tylko lepiej.DriveSpace
Komentarze (44)
np: (nie wiem jak u was), miałem około 20 arów ogórków octopus, przecież ja nie nadążałem sprzedawać, ogłosiłem się na fb i szło mi jak głupie, a sprzedawałem po 7zł za kg (Lubelskie). Każdy się pytał aby czy pryskane - nic nie pryskałem, czyste ogórki.
Za to jak ja kupuje jajka
@OscarGoldman:
Ogórki bez pryskania? choćby głupim miedzianem? Przecież to mączniak załatwia całą uprawę w dwa dni.
@OscarGoldman: Ty kupujesz po 1.20zł, reszta kupuje po 55 gr na promocji w biedronce.
ludzie będą kupować tam gdzie jest taniej, większości nie interesuje miejsce pochodzenia. Szkoda że klatkowe wycofali i sztucznie wymusili wzrost cen.
Ludzie nie trzeba Unii trza ruszyć tyłek (nutrie, króliki też ogarniesz..jedź postaw flaszkę to zejdziesz z ceny ;)
Śliwki te duże..po 1,50 sam ino pozbieraj..
Trza tylko ruszyć poza miasto i market ;)
Wtedy pewność pochodzenia jajka.