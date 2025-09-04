Pato raper blokuje ulicę w Warszawie, żeby nagrać teledysk
Nieudolny raper Kazior wraz ze swoimi ulicznymi herbatnikami blokuje drogę w Warszawie, aby nagrać teledysk.lb_9
@Miauczynski_adas_adam: Przede wszystkim to nie rozumiem co ten łeb robi w Warszawie kręcąc teledysk jak on ze Szczecina jest i chwali się pracą za granicą w swojej twórczości xD
Mam na imię Kazior, kocham to uczucie,
Kiedy na twej twarzy widać litość i współczucie
@Tenloginjuzistnieje2: @KaczuszkaKwak: tylko nie wolno im jeść nic dawać, bo w zoo są na każdym rogu tabliczki