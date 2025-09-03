Otworzyli nową szkołę w Warszawie. Tu uczyć się będą dzieci z Ukrainy
Deweloperuch DOM DEVELOPMENT puszcza oczko do swoich najlepszych klientów i wybudował im szkołę w Warszawie.SilverCr0w
Komentarze (39)
najlepsze
@Wolfr: Co na to polskie prawo oświatowe? I kto będzie płacił na tę szkołę? Prywatnie Ukraińcy, bez polskich dotacji?
Ku***, tworzy nam się równoległe społeczeństwo. Który z polityków oprócz Brauna będzie miał jaja i wprowadzi powroty na Ukrainę?
@odomdaphne5113: ...zamykane xD
@lubieDuzeiGrubeKredki: A politycy jak faje stoją, patrzą i przyklaskują, zamiast zastopować ten proces i umożliwić szybki powrót Ukraińców do swojej ojczyzny.
To tak jakby nazistów uczyć w Izraelu że Hitler był bohaterem.
@Pytalski_malopolan: wolny rynek znowu zle wyregulowal? :D
#bekazprawakow
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/mokotow/warszawa-na-mokotowie-powstala-nowoczesna-szkola-sfinansowal-ja-deweloper-st8610196
