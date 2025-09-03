W dykcie stabilnie.



G@wno-służby zajęte wystawianiem mandatów, wrabianiem małych w jakieś drobne sprawy, kontrolowaniem paragonów na 10 zł. I tak dobrze, bo już dawno nikogo w nic dużego nie wrobili jak Tomasza Komendę. A przynajmniej nic nie słychać.



G@wno-sędziowie nie spełniają swojej roli strażników prawa, bo część z tych ordynarnych opresji wobec malutkich to oni firmują. Za to zawsze ślepi na duże wały. Co za przypadek... A ten domek sędziego i sędziówki Pokaż całość