Deweloper kupuje działkę, na której miał iść tramwaj. W tle "darowizna" na 3mln.
Jeden z największych deweloperów działających w Polsce - Develia S.A. kupuje od miasta działkę, na której ma być poprowadzona linia tramwajowa na Maślice. Jakiś czas temu "prywatny darczyńca" wpłaca do kasy Gminy 3mln zł. Wiceprezydent, który "załatwił" darowiznę, obecnie jest szefem komisji.rovi
Nikt w tej sprawie nie poszedł siedzieć. Pojęczeli, pokrzyczeli i było po sprawie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
G@wno-służby zajęte wystawianiem mandatów, wrabianiem małych w jakieś drobne sprawy, kontrolowaniem paragonów na 10 zł. I tak dobrze, bo już dawno nikogo w nic dużego nie wrobili jak Tomasza Komendę. A przynajmniej nic nie słychać.
G@wno-sędziowie nie spełniają swojej roli strażników prawa, bo część z tych ordynarnych opresji wobec malutkich to oni firmują. Za to zawsze ślepi na duże wały. Co za przypadek... A ten domek sędziego i sędziówki
@MiKeyCo:
No właśnie, nie słychać. Chwilowa cisza przed burzą.
- dlaczego miasto sprzedało działkę, którą deklaruje, że odkupi tylko po podziale, czyżby odkupi sumarycznie drożej niż otrzymało za sprzedaż?
- co z darowizną?
- nie zostały wyjaśnione powiązania personalne wiceprezydenta.