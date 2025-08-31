Katowice podnoszą podatek dla niesprzedanych mieszkań deweloperów
W praktyce oznacza to zastosowanie wobec śląskiej budowlanki stawki podatku od nieruchomości właściwej dla biznesu niemal 30-krotnie wyższej niż w przypadku lokali mieszkalnych faktycznie pełniących funkcję mieszkaniową.Xelor
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Komentarze (33)
najlepsze
Ale to są k---a grosze, wiatr ledwo devami kołysze, to powinna być opłata co miesiąc
- podnieść zaporowe ceny jeszcze bardziej i nie sprzedać, utrzymywać pustostan i generować koszty
- lobbować w ministerstwie o jakieś dopłaty do chorej marży
- obniżyć ceny
Ja już wiem co zrobią :)
To im się dobrze sprawdzi przy segmentach i bliźniakach. W dużych blokach gorzej bo muszą całość odebrać bloku na raz.
Niech płacą.
Nie wierzę, ale potrafię uderzyć się w pierś i przyznaję, że w końcu sensowna opłata!
@vartan: Ci, którzy chcą katastralny wcale nie robią tego z powodu cen mieszkań, tyko po prostu chcą wprowadzić ten podatek - typowe komuchy są typowe.
Z tego "bo somsiad ma, a ja nie, to niech płaci"...