Zabawne... Tak jak zawsze cisnę z Was, jak to płaczecie, że trzeba katastrat, bo i tak zapłaci finalnie odbiorca, tak tutaj ten podatek faktycznie wywrze presję na obniżenie ceny. No bo tego podatku już nie wrzuca w koszt mieszkania, skoro teraz po aktualnej cenie nie mogą sprzedać.



Nie wierzę, ale potrafię uderzyć się w pierś i przyznaję, że w końcu sensowna opłata!