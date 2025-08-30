Asmongold - - chwali wydalenie przez polskę Ukraińców za banderowskie flagi.
Jeden z największych kanałów komentatorskich na Youtube - Asmongold z 4 mln subskrypcji, chwali decyzję polskiego rządu o wydaleniu kilkudziesięciu Ukraińców propagujących banderyzm w Polsce.Czolgowy_tank
Komentarze (19)
@Anomalocaracid: A banderowcy to faszyści.
@ChrobryLubiBobry: a jest najpopularniejszym strimerem na Twitchu z wielką obecnością również na YT.
Magia, co nie?
Gimbazy? xD, przeciętny widza Łysolka to 30+