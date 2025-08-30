Brutalny atak pięścią - jedna ofiara straciła wzrok, druga ma złamaną żuchwę
Utarczka słowna w nocy na poznańskim Starym Mieście przerodziła się w szarpaninę, a następnie w brutalny atak, w wyniku którego padły dwa ciosy pięścią, które miały bardzo poważne konsekwencje.ZobaczLink
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 78
- Odpowiedz
Komentarze (78)
najlepsze
Hmm, ja bym to ryzyko szacował na jakieś 100%, skoro stwierdzono trwałą utratę wzroku.
Komentarz usunięty przez moderatora
Komentarz usunięty przez moderatora
A za leczenie ofiar zaplacimy wszyscy
@lunaexoriens: w całym życiu dwa razy zdarzyło mi się, ze ktoś trzeźwy mnie zaczepił i krzyczał, okazalo się, ze niestety chory na schizofrenię. Multum przypadków pijanych debili, którzy podchodzą, krzyczą coś, prowokują i szczaja/rzygają pod siebie. Nie zlicze tych którzy mordują innych na drogach.
Najgorsze, ze nawet nie możesz się za bardzo bronic, cytując: wyrwiesz chwasta a odsiedzisz jak za człowieka
Komentarz usunięty przez moderatora
@argonauta1000: uuuuu mowa nienawiści ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Komentarz usunięty przez moderatora
Komentarz usunięty przez moderatora
Komentarz usunięty przez moderatora