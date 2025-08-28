Już w pierwszym newsie dot. tej sprawy mi podpadło, że prokuratura rozważa postawienie mu zarzutu 'narażenia na utratę zdrowia lub życia', za co grozi 3 lata więzienia. Oni chyba nie widzieli nagrań - przecież to jest jawna PRÓBA MORDERSTWA i to ze szczególnym okrucieństwem! A teraz się okazuje, że go wypuszczają tak jakby nie było sprawy. Rozejść się, nie ma czego oglądać.

Powiedziałbym, że następnym razem ofiarą może być córka/mama/siostra/babcia prokuratora, ale Pokaż całość