Atak na stacji metra. Dlaczego napastnik nie trafi do aresztu?
Kontrowersyjna decyzja warszawskiej prokuratury ws. mężczyzny, który na stacji metra Młociny usiłował wepchnąć kobietę pod nadjeżdżający pociąg. Śledczy nie złożyli do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie 42-latka. Uznali, że nie ma do tego podstaw.o__0
To areszt mordo,miejsce stworzone specjalnie dla ludzi którzy robią problemy.
Gość próbował wepchnąć przypadkową osobę pod metro i mówi, że tego nie pamięta. Ewidentnie powinien zostać odseparowany od społeczeństwa na jakiś czas. Za chwilę znów będzie próbował zrobić komuś krzywdę i też nie będzie pamiętać. Rozumiem, że czekamy aż jego próby okażą się skuteczne.
@996ef650daf32b92bf708bc9376908ea: My może tak, plokulatula czeka aż będzie pamiętał i zezna to co im pasuje.
@BoredOfBeingSad: Na szczęście przeciętny Polak nie rozróżnia policjanta, prokuratury i sędziego.
Mandat! Mandat!
Usiłowanie morderstwa: hi hi to taki żarcik był
Z rybom tak?
HWDP
Powiedziałbym, że następnym razem ofiarą może być córka/mama/siostra/babcia prokuratora, ale