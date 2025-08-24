Strasznie mną telepie jak widzę dzieci wyprowadzające psy większe od nich samych. Często widać, że taki pies idzie gdzie chce a dzieciak musi mocno szarpać smyczą żeby pies go "posłuchał". Zresztą to nawet nie musi być bydle bo co taki dzieciak zrobi jak pies zacznie skakać do większego od siebie? Albo kobieta 50kg w japonkach prowadzi pittbula na smyczy...

No ale spoko, przecież właściciele psa wyobrazili sobie, że nic się nie stanie Pokaż całość