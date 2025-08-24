Aż 100 ataków dziennie. Rośnie liczba pogryzień przez psy.
Psów jest za dużo, a ich liczba rośnie każdego roku. One nie mają warunków, takich, w jakich powinny żyć psy. Ich nie powinno być w miastach a na pewno nie tyle. Niewiele psów radzi sobie z miejskimi warunkami. Redaktorek gratuluje odwagi za słowa eksperta, bo zesrańsko psiarzy xdKowal13
No ale spoko, przecież właściciele psa wyobrazili sobie, że nic się nie stanie
Efekt walki jest taki, że pies kumpla nie ma teraz trzech przednich zębów.
@andrzej3344: ale cringe nazwy
@Macior_Pacior: York czy pomerańczyk to w sumie dużych obrażeń nie zada
@electroN: O to to to. Zerowy zysk dla społeczeństwa bo całkowity zysk jest ukierunkowany i odbierany przez właściciela psa, za to gigantycznie, niewspółmiernie i skrajnie chore (włączając w to śmierć) społeczne koszta. To, że maszyna do zabijania na smyczy jest dopuszczalna bez żadnego zezwolenia do trzymania w skupisku ludzi bez ich zgody to jest wykładnik jak skrajnie prymitywne i