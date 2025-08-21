Uszkodził płot i kilka aut. Nikt nie chce ujawnić, ile wydmuchał sędzia
W Lubaniu kierowca kampera uszkodził płot i kilka samochodów. Okazał się sędzią z immunitetem. Miał wydmuchać w alkomat pokaźną ilość, zasłonił się immunitetem uważając, że jest bezkarny i nic mu nikt nie zrobi.El_Kamilos23
Twoje prawo się nie zgadzać, w mojej opinii taka postawa buduje trwającą od zawsze patologię polskiego sądownictwa, które jest do zaorania i zbudowania od nowa.
https://youtu.be/9eYD4c1KM-E?si=47HH9Fe-RWIYfgQ4
WOLNE SĄDY!
