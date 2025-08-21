Wybudzony personel z łaską i pretensjami przyjmuję umierające dziecko w szpitalu
Finalnie dziecko zmarło. To co się dzieje w szpitalu w Oleśnicy to się w głowie nie mieści. Pomóżcie rozgłośnić sprawę, aby w końcu wyciągnąć sprawiedliwość zanim umrą kolejne osoby. Ignorancja tego szpitala wobec pacjentów to zjawisko praktykowane od lat.Apiro
To typowe teksty ze strony rodziny . Takie artykuły w ogóle nie powinny pwstawać przed aktem oskarżenia a najlepiej wyrokiem. Rodzina nieraz kłamie żeby się wybielić a potem okazuje się że dziecko zatruło się, zadławiło albo rodzice ignorowali objawy. Albo padło ofiarą przemocy.
Czyli po co było budzić lekarzy? No...?!
#czarnyhumor
NFZ powinien zrobić im taki audyt, że powinni stracić kasę za cały rok.