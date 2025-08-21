Szpital w Oleśnicy, podobnie jak cała oleśnica, piękne miejsce, wiecznie niedofinansowany, lekarzy rodzinnych dużo za mało bo wszystkie słoiki wrocławskie i okoliczne wiochy chcą tutaj do lekarza chodzić - w efekcie lekarze i pielęgniarki w szpitalu na nocnej i swiatecznej opiece zdrowotnej mają dzień w dzień po 30-40 pacjentów PO ZWOLNIENIE BĄDŹ RECEPTE, bo w Oleśnicy do rodzinnego nie ma szans się dostać w sensownym terminie (nie wiem jak teraz ale Pokaż całość