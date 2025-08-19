Cześć. Nigdy nie prosiłem o wykop efekt, ale teraz bardzo bym potrzebował. Zaj*ał mi ktoś Ursusa C360, z przyczepką, w nocy niedziela-poniedziałek. Miejscowość Stara Kamionka, Podlasie, obok Sokółki.
Zielony, ma jasno-szary dach a'la "pieczarka". Ma bardzo charakterystyczne opony, nie spotykane w C360. Przyczepka szara, stalowa jednoosiówka, niska. Z wyjętą tylną burtą. Silnik był po pełnym remoncie rok temu, nowa instalacja na alternator i wiele innych elementów, jak nowe siedzenie po których można go rozpoznać. Z zewnątrz wygląda jak typowe C360 pomalowane wałkiem, które ma dekady na karku, nie jakaś perełka super zadbana.
To najnowsze zdjęcia ciągnika, jakie znalazłem. przyczepki poszukam ale chyba nie mam.
W nocy ukradli mi Ursusa z przyczepką, proszę o wykop efekt
Oddawać Ursusa!
Hah przypomina się reklama alliantz o skradzionym maluchu
Dorzuć więcej szczegółów, których nie widać ze zdjęć. Raczej na Białoruś nie pojedzie, ale 2 wioski dalej w jakiejś stodole może stoi.