Polki będą cieszyć się emeryturą 12 lat dłużej niż Polacy
Spodziewana długość życia Polaka to w 2023 roku 74,6 lat, a Polki około 82,1 lat (dane Eurostat). Wiek emerytalny dla Polaków to 65 lat, a dla Polek 60 lat. Oznacza to, że przeciętnie mężczyzna w Polsce spędzi na emeryturze 12 lat mniej niż kobieta.przemyslaw-tabor
Chociaż wykopków na głównej to chyba bardziej interesują hasełka, a nie fakty.
Jeden, jakim domem, jakie dzieci. Dwa, rozbraja mnie to pierdzielenie, jakieś podliczanie "domowej pracy". Mnóstwo facetów chętnie zostało by malewife dla breadwinnera żony - było by ugotowane, posprzątane, dzieciaki wyprawione. Ale problem jest taki że to KOBIETY czuły by że coś jest nie tak,
Zresztą właśnie mężczyźni poparł partie która przez przywrócenie nierównego wieku emerytalnego walnie przyczynia się do tego że zdychacie 6 lat wcześniej.
I to z jaką retoryką? Że kobiet nie można tak męczyć XD Ale facetów widocznie nawet trzeba.
Wy to chyba lubicie po
@adamsowaanon: więc z tego powodu powinni jeszcze zwiększyć opodatkowanie emerytury z USA.
- w wieku 70 lat
- faceci 65 lat
Czyli facet by miał 65 lat, a kobiety np: 64-70 (3-0 dzieci)
Ale by promować dzietnośc, za każde urodzone dziecko by im ten wiek się obniżało o 2 lata
Tak powinno być, gdyby była równość, logika i sprawiedilowść.